Зеленский рассказал, встретится ли с Байденом в Европе
Американский лидер Джо Байден может посетить несколько европейских стран в феврале 2023 года. Однако встретится ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским - неизвестно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.
По словам Зеленского, он не получал приглашение на встречу с Байденом, которая может состояться в Польше. Но Зеленский заметил, что и так часто встречается с американским лидером.
"Что касается президента Соединенных Штатов - мы иногда встречаемся с ним. Меня не приглашали в Польшу", - сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что президент США Джо Байден хочет в феврале посетить несколько стран Центральной Европы.
Также в СМИ появилась информация о том, что Байден планирует посетить Европу к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.
Позже Байден заявил, что планирует визит в Польшу, но не уверен в сроках.
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