Зеленский рассказал, встретится ли с Байденом в Европе

Американский лидер Джо Байден может посетить несколько европейских стран в феврале 2023 года. Однако встретится ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским - неизвестно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместного брифинга с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.