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Зеленський розповів, на що підуть 2,7 млрд доларів траншу МВФ для України

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Вівторок 03 серпня 2021 10:44
Зеленський розповів, на що підуть 2,7 млрд доларів траншу МВФ для України Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна 23 серпня отримає транш від Міжнародного валютного фонду у понад 2,7 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський очікує, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу МВФ в межах поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні", - нагадав Зеленский.

Нагадаємо, сьогодні вночі МВФ остаточно затвердив виділення з резервних активів 650 млрд доларів. Із них 2,7 млрд доларів передбачені для України.

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