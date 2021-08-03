Зеленський розповів, на що підуть 2,7 млрд доларів траншу МВФ для України

Україна 23 серпня отримає транш від Міжнародного валютного фонду у понад 2,7 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський очікує, що ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Україна продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу МВФ в межах поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні", - нагадав Зеленский.