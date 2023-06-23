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Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности

Новина українською →
Киев, Пятница 23 июня 2023 15:28
Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности Фото: 23 июня состоялось заседание СНБО (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины. Основными вопросами, как озвучивалось, стали доступность бомбоубежищ, коррупция в судебной системе и евроинтеграция.

РБК-Украина ниже в материале собрало все, что известно о заседании СНБО и его решениях.

Первые подробности

Как сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, внимание было привлечено к трем крупным темам. Далее со слов главы государства:

  • Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.
  • Вторая - суды. Продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с ЕС. Власти усилят ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатывается механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.
  • Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряется работа над выполнением европейских рекомендаций.

Главные темы

Как анонсировали в СНБО, на заседании рассмотрят острые проблемы, возникшие за последнее время, а именно:

  • вопросы преодоления проявлений коррупции в системе правосудия,
  • результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Также среди тем обсуждений вопрос евроинтеграции.

Кто докладывал

По данным пресс-службы СНБО, докладчиками на заседании выступили:

  • глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,
  • министр внутренних дел Украины Игорь Клименко,
  • министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Эти имена не случайны, ведь Камышин был назначен ответственным за инспекцию укрытий в Киеве, а Клименко поручили провести ревизию по всей Украине.

Кадровые решения

Как вчера сообщал секретарь СНБО, ключевой темой станут укрытия в Украине, но могут быть приняты кадровые решения.

"По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, рассматриваемых на сегодняшний день", - сказал Данилов, но не уточнил на каком уровне возможные перестановки, добавив, что "речь идет об ответственности соответствующих лиц".

Стоит отметить, что в сети уже вторую неделю появляются сообщения о том, что Офис президента якобы планирует отстранить Виталия Кличко от власти в столице, сняв его с должности главы КГГА.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким может возглавить Киевскую городскую военную администрацию. Однако сам Ким в комментарии некоторым изданиям сказал, что ничего не слышал о своем предназначении.

Почему заседание СНБО важно?

Следует отметить, что сегодня на заседании СНБО рассмотрели важные для нашей страны проблемы. Поскольку Украину лишь недавно всколыхнула новость о том, что в Киеве во время одной из ракетных атак россиян люди не смогли попасть в укрытие. Из-за чего три человека погибли.

Как известно, президент Владимир Зеленский после трагедии поручил провести полную ревизию всех защитных построек Киева и проверить укрытие по всей стране. Но результаты проверки, мягко говоря, оказались неутешительными.

Острой встала и другая проблема - взяточничество в судах. Особенно внимание общества привлекло громкое дело экс-судьи Князева.

Так, бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев в мае был разоблачен на взятке в почти 3 миллиона долларов Он стал самым высоким по статусу топ-чиновником в истории Украины, пойманным на коррупции.

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Владимир Зеленский СНБО коррупция
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