Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности
Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины. Основными вопросами, как озвучивалось, стали доступность бомбоубежищ, коррупция в судебной системе и евроинтеграция.
РБК-Украина ниже в материале собрало все, что известно о заседании СНБО и его решениях.
Первые подробности
Как сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, внимание было привлечено к трем крупным темам. Далее со слов главы государства:
- Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.
- Вторая - суды. Продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с ЕС. Власти усилят ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатывается механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.
- Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряется работа над выполнением европейских рекомендаций.
Главные темы
Как анонсировали в СНБО, на заседании рассмотрят острые проблемы, возникшие за последнее время, а именно:
- вопросы преодоления проявлений коррупции в системе правосудия,
- результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.
Также среди тем обсуждений вопрос евроинтеграции.
Кто докладывал
По данным пресс-службы СНБО, докладчиками на заседании выступили:
- глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,
- министр внутренних дел Украины Игорь Клименко,
- министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.
Эти имена не случайны, ведь Камышин был назначен ответственным за инспекцию укрытий в Киеве, а Клименко поручили провести ревизию по всей Украине.
Кадровые решения
Как вчера сообщал секретарь СНБО, ключевой темой станут укрытия в Украине, но могут быть приняты кадровые решения.
"По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, рассматриваемых на сегодняшний день", - сказал Данилов, но не уточнил на каком уровне возможные перестановки, добавив, что "речь идет об ответственности соответствующих лиц".
Стоит отметить, что в сети уже вторую неделю появляются сообщения о том, что Офис президента якобы планирует отстранить Виталия Кличко от власти в столице, сняв его с должности главы КГГА.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким может возглавить Киевскую городскую военную администрацию. Однако сам Ким в комментарии некоторым изданиям сказал, что ничего не слышал о своем предназначении.
Почему заседание СНБО важно?
Следует отметить, что сегодня на заседании СНБО рассмотрели важные для нашей страны проблемы. Поскольку Украину лишь недавно всколыхнула новость о том, что в Киеве во время одной из ракетных атак россиян люди не смогли попасть в укрытие. Из-за чего три человека погибли.
Как известно, президент Владимир Зеленский после трагедии поручил провести полную ревизию всех защитных построек Киева и проверить укрытие по всей стране. Но результаты проверки, мягко говоря, оказались неутешительными.
Острой встала и другая проблема - взяточничество в судах. Особенно внимание общества привлекло громкое дело экс-судьи Князева.
Так, бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев в мае был разоблачен на взятке в почти 3 миллиона долларов Он стал самым высоким по статусу топ-чиновником в истории Украины, пойманным на коррупции.
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