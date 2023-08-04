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Зеленский провел Ставку: обсудили "зерновой коридор" и ситуацию на фронте

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Пятница 04 августа 2023 14:12
Зеленский провел Ставку: обсудили "зерновой коридор" и ситуацию на фронте Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Обсудили ситуацию на фронте, "зерновой коридор" и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

Ситуация на фронте

Президент заслушал доклады по всем направлениям, в частности от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Стороны обсудили наступательные и оборонительные операции, обеспечение и логистику.

"Зерновой коридор"

"Доклады вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, командующего ВМС Алексея Неижпапы и наших разведок. Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", - пишет президент.

Развитие ВПК

Заслушан доклад министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Принято решение упростить процедуры для оборонных предприятий, чтобы "они занимались оружием, снарядами, а не бумагами".

Анализ применения высокоточного оружия

"Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами довольны", - отметил Зеленский.

Зерновая сделка

17 июля страна-террорист заявила о прекращении "зерновой сделки". Украина, со своей стороны, потеряла возможность экспортировать агропродукцию морским коридором, который был организован в рамках вышеупомянутого соглашения.

В частности Российская Федерация пригрозила тем, что будет считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут направляться к черноморским портам Украины. Министерство обороны Украины ответило аналогичным шагом.

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