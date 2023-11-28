Зеленский провел особое заседание Ставки: длительное и подробное

Сегодняшнее заседание Ставки верховного главнокомандующего стало "особым". На нем президент Владимир Зеленский заслушал подробные доклады на всех уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение главы государства

"Только что провел заседание Ставки - особое, длительное, детальное", - отметил Зеленский.

По его словам, на заседании были представлены доклады от Генерального штаба ВСУ, Министерства обороны, премьер-министра Дениса Шмыгаля, областных властей, командующих ОСУВ.

"Мин и бетона точно хватит"

"Все деньги есть. Все решения есть. Должна быть полная соответствующая работа в общинах. Все абсолютно детализировано - мин и бетона нашему государству точно хватит. Требуется больше скорости и эффективности, и каждый, кто за это отвечает, имеет четкие задачи", - рассказал Зеленский.

Работа ПВО и массированные воздушные атаки

На сегодняшней Ставке был "важный анализ недавних атак против Украины - ракеты, массированные удары дронов". Участники заседания проанализировали тактику работы противовоздушной обороны ВСУ при отражении вражеских обстрелов.

"Четкая потребность – развитие и усиление наших мобильных огневых групп, а также все максимально эффективные системы ПВО. Отдельно проанализировали работу "Петриотов" и "Насамсов" - все очень эффективно, я благодарен нашим партнерам, которые помогают нам именно с этими системами", - сказал президент.

Зеленский добавил, что командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Минобороны получили "необходимые поручения".

Ситуация на фронте

"Были, конечно, доклады командующих по всем фронтовым направлениям. Отдельное внимание - Донецким направлениям: Авдеевка, Марьинка, район Бахмута", - сказал глава государства.

Президент уточнил, что в этих районах за сутки были наиболее интенсивные боевые столкновения.

"Спасибо всем нашим воинам за силу и стойкость. Купянское направление - хочу особо отметить удержание наших позиций. Обсудили также и наши действия по южным направлениям", - рассказал Зеленский.

"Готовим дальнобойные вещи"

Глава государства добавил, что сегодня провел также отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", - отметил он.

Подписание госбюджета

Зеленский также рассказал о подписании сегодня, 28 ноября, закона о государственном бюджете на 2024 год.

"Очевидно, что в нем главный приоритет - это защита от российской агрессии. Но при этом мы учитываем социальные потребности наших людей и полностью выполняем социальные обязательства нашего государства", - сказал президент.

Глава государства отметил чрезвычайную важность во время полномасштабной войны, чтобы каждый гражданин, нуждающийся в государственной поддержке, получал ее.

"И каждый, кто сейчас создает рабочие места, кто сохраняет бизнес и даже развивает его, все, кто в Украине и с Украиной, работают честно и поддерживают других, поддерживают и нашу оборону, и наше приближение к украинским целям", - рассказал Зеленский.