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Зеленський провів нараду з нардепами і Кабміном: говорили про податки та олігархів

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 20:28
Зеленський провів нараду з нардепами і Кабміном: говорили про податки та олігархів Фото: Євгенія Кравчук, нардеп від СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

На нараді у президента Володимира Зеленського за участю представників парламенту та Кабміну обговорили роботу над законопроектами про олігархів №5599 і про наповнення бюджету №5600. Голови профільних комітетів сказали, що цього тижня завершать підготовку цих документів до другого читання.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За її словами, єдине кадрове питання, яке підіймалося на нараді, - це призначення нового голови правоохоронного комітету ВР.

"Ми б не хотіли затягувати з розглядом законопроекту про олігархів і ресурсного законопроекту в сесійній залі. Тому ми очікуємо, що цього тижня отримаємо позитивні висновки профільних комітетів. Зокрема комітет з нацбезпеки та оборони в п'ятницю має ухвалити рішення щодо законопроекту №5599", - розповіла Кравчук.

Нардеп уточнила, що з понад 1200 поправок, внесених до законопроекту про олігархів, буде враховано близько 200. Вони здебільшого стосуються уточнень термінології та кардинально не змінюють "архітектуру" законопроекту, додала вона. За її словами, шанси на розгляд цього законопроекту в Раді наступного пленарного тижня "досить високі".

"Ми також очікуємо, що у вівторок ми розглянемо призначення Сергія Іонушаса на посаду голови правоохоронного комітету. Оскільки є низка важливих законопроектів, які перебувають на розгляді цього комітету. Потрібно, щоби комітет працював повноцінно. Інших кадрових питань, якихось ротацій в уряді на нараді не підіймалось і не обговорювалось", - сказала Кравчук.

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