Зеленський провів перше за час вторгнення РФ засідання Конгресу місцевих і регіональних влад

За участю президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Конгресу місцевих і регіональних влад. Захід провели вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення і війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На засіданні у форматі відеоконференції розглядали питання функціонування держави в умовах триваючої військової агресії.

Було обговорено План післявоєнної відбудови країни, і створення комфортних умов для життя вимушених переселенців. Зокрема, йшлося про забезпечення їх житлом.

"Буде об'єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери. Потрібен чіткий амбітний план, щоб - у хорошому сенсі - заразити їх цим проектом, щоб вони давали своїх архітекторів, щоб ми об'єднували їх із нашими фахівцями", – сказав Зеленський, закликавши при цьому не чекати закінчення війни.

Глава держави також ініціював будівництво нового житлового фонду в Україні з комфортними бомбосховищами, і обладнання старого - відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян.