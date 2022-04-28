ru ua
Чт, 28 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський провів перше за час вторгнення РФ засідання Конгресу місцевих і регіональних влад

Новость на русском →
Четвер 28 квітня 2022 00:19
Зеленський провів перше за час вторгнення РФ засідання Конгресу місцевих і регіональних влад Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

За участю президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Конгресу місцевих і регіональних влад. Захід провели вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення і війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

На засіданні у форматі відеоконференції розглядали питання функціонування держави в умовах триваючої військової агресії.

Було обговорено План післявоєнної відбудови країни, і створення комфортних умов для життя вимушених переселенців. Зокрема, йшлося про забезпечення їх житлом.

"Буде об'єднання фінансів, фахівців і технологій, які нам просто передаватимуть наші партнери. Потрібен чіткий амбітний план, щоб - у хорошому сенсі - заразити їх цим проектом, щоб вони давали своїх архітекторів, щоб ми об'єднували їх із нашими фахівцями", – сказав Зеленський, закликавши при цьому не чекати закінчення війни.

Глава держави також ініціював будівництво нового житлового фонду в Україні з комфортними бомбосховищами, і обладнання старого - відповідно до потреб забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, в Україні понад 2 мільйони людей стали переселенцями після повномасштабного вторгнення РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський инфраструктура Переселенці з Донбасу
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі