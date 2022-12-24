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Зеленский назначил послов в Перу и Бахрейне

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Украина, Суббота 24 декабря 2022 00:32
Зеленский назначил послов в Перу и Бахрейне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Малиновский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в двух странах – Бахрейне и Перу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указы президента №872 и №878.

Да, с 23 декабря украинским послом в королевстве Бахрейн будет Дмитрий Сеник. Он также исполняет полномочия Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Объединенных Арабских Эмиратах.

С этого дня свои полномочия начинает исполнять и посол Украины в Перу Юрий Полюхович.

Напомним, что сегодня Владимир Зеленский сменил также послов в Болгарии и Латвии.

Напомним, сегодня в Киеве состоялась Конференция послов Украины, во время которой глава государства обратился к руководителям украинских дипломатических учреждений.

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