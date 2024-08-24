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Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОВА

Украина, Суббота 24 августа 2024 16:25
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Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОВА Фото: новый глава Терпольской ОВА Негода Вячеслав (facebook.com/vanegoda)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 24 августа, подписал указ о назначении нового главы Тернопольской ОВА. Им стал Негода Вячеслав Андронович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

"Указ президента Украины №595/2024. О назначении В.Негоды главой Тернопольской областной государственной администрации", - говорилось в указе.

Согласно данному указу Негода Вячеслав Андронович стал главой Тернопольской областной государственной администрации.

Что известно о Негоду

Ранее Негода занимал пост мэра Тернополя и был заместителем министра регионального развития.

Однако в 2023 году Кабмин согласовал увольнение Ненастья с должности заместителя Министра развития общин и территорий. Это произошло после скандала с первым замминистра Василием Лозинским, которого поймали на взятке в размере 400 тысяч долларов.

Кроме этого, Негода занимал должность руководителя Офиса Конгресса местных и региональных властей Украины при президенте Украины на общественных началах.

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