Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Назначить Пронина Филиппа Евгеньевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

До назначения Пронин работал налоговым и финансовым аналитиком. Он являлся специалистом в Государственном комитете финансового мониторинга Украины. также занимал должность заместителя директора Департамента финансовых расследований в Государственной службе финансового мониторинга Украины.

Кроме этого, Пронин представлял Украину в Минских переговорах по войне, которую начала Россия в Украине. В 2021 году он вошел в состав Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Следует заметить, что Пронина назначили вместо предыдущего руководителя ОВА Дмитрия Лунина. Который в декабре 2019-го был назначен первым заместителем председателя Полтавской ОГА, а с декабря 2021-го стал исполняющим обязанности главы областной администрации после того, как с должности председателя ушел Олег Синегубов.

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