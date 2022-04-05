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Зеленський про злочини РФ в Україні: Вони будуть звинувачувати всіх, щоб виправдати себе

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Вівторок 05 квітня 2022 18:02
Зеленський про злочини РФ в Україні: Вони будуть звинувачувати всіх, щоб виправдати себе Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський поділився думками з Радою безпеки ООН щодо спроб Росії уникнути відповідальності за воєнні злочини в раніше окупованих регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на виступ глави держави.

Президент заявив, що масові вбивства в Бучі – лише один приклад звірств окупантів за час війни. За словами Зеленського, світ ще побачить наслідки їхніх злочинів у десятках інших громад.

"Ви прекрасно знаєте, що говоритимуть представники Росії на ці звинувачення у злочинах. Вони це вже неодноразово говорили... Вони будуть звинувачувати всіх, аби лише виправдати себе. Говоритимуть, що є різні версії, а правдиву неможливо встановити. Будуть говорити, що тіла підкинули, а відео постановочні", – заявив глава держави.

Однак, сучасні технології, на думку Зеленського, дозволять встановити істину. "Зараз 2022 рік, є безперечні докази, супутникові знімки та можливість провести прозоре розслідування", – додав він.

До слова, президент України закликав ООН позбавити Росію права вето в Раді безпеки організації.

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