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Зеленський запропонував кримінальну відповідальність за приховування другого громадянства

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 15:12
Зеленський запропонував кримінальну відповідальність за приховування другого громадянства Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект щодо відповідальності за приховування подвійного громадянства. Документ стосується тих, хто претендує на публічні посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №6372.

Змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення пропонується встановити, що неподання суб’єктом декларування декларації про наявність (відсутність) громадянства іноземної держави тягне за собою накладення штрафу від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1360 гривень) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Водночас змінами до Кримінального кодексу встановлюється, що умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей про наявність (відсутність) громадянства іноземної держави карається штрафом від 4 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 68 до 85 тисяч гривень) або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Норми цього законопроекту стосуються осіб, які претендують на посади публічної служби, планують стати членами політичної партії, виборчої комісії/комісії з референдуму, офіційними спостерігачами на виборах та референдумах, хочуть оформити доступ до державної таємниці, бути керівниками на стратегічних об'єктах державної власності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради п'ять законопроектів щодо подвійного громадянства. Документи пропонують відповідальність за друге громадянство.

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