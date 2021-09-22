ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський запропонував Microsoft розширити присутність в Україні

Новость на русском →
Нью-Йорк, Середа 22 вересня 2021 18:20
Зеленський запропонував Microsoft розширити присутність в Україні Фото: президент Володимир Зеленський та президент Microsoft Бред Сміт (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом компанії Microsoft Бредом Смітом. Глава держави запропонував компанії розширити свою присутність в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Зеленського.

"Обговорив з Бредом Смітом розширення присутності Microsoft в Україні. Ми зацікавлені у створенні в Україні дата-центру Azure", - заявив український президент.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі зі Смітом також йшлося про участь компанії Microsoft у розробці систем електронного голосування, антикорупційних програм в Україні, а також про взаємодію у сфері кібербезпеки та протидії дезінформації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Microsoft Сполучені Штати Америки
NEWS
Реакція на зміни в державі: Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра
Реакція на зміни в державі: Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра
DAILY
Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Некомандна гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову