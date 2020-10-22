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В Україні скасували дисциплінарні батальйони в ЗСУ

Україна, Четвер 22 жовтня 2020 05:25
В Україні скасували дисциплінарні батальйони в ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування дисциплінарних батальйонів у Збройних силах України. Указ про положення дисциплінарних батальйонів у ЗСУ підписав перший президент Леонід Кравчук у 1994 році.

Новий указ №457/2020 оприлюднений на сайті Офісу президента.

Скасований документ визначав порядок та умови відбування покарання військовослужбовцями строкової служби, які були засуджені і направлені в дисциплінарний батальйон.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська армія на 100% має бути контрактною. А в тилу все, що можна оптимізувати, повинно бути автоматизовано.

Також Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він вважає, що владі України слід почати обговорення даної ініціативи та провести розрахунки.

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