Зеленський про план по Донбасу: якщо б не вірили, то не робили

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мирний план по Донбасу вже передали в ОБСЄ. Він сподівається, що план буде розглянуто радниками "нормандської четвірки" на зустрічі.

Про це президент повідомив на брифінгу в Луганській області.

За його словами, план буде розглянуто на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи.

"Якщо ми не вірили, то цього не робили. Ми представили його, також передали ОБСЄ. Ми йдемо в напрямку мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій. Я вважаю, що він буде розглянутий на засіданні тристоронньої контактної групи, але важливіше, щоб цей план дій розглядався 13 листопада радниками "нормандської четвірки", - заявив він.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ представила п'ять головних пунктів "плану дій по Донбасу".

Крім того, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що український план врегулювання на Донбасі увійде пункт про те, що Росія повинна скасувати укази про спрощене отримання громадянства.