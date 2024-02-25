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Зеленский о переговорах с Путиным: у него нет мобилки, а с телеграфом я не работаю

Воскресенье 25 февраля 2024 18:14
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Зеленский о переговорах с Путиным: у него нет мобилки, а с телеграфом я не работаю Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин не позвонит украинскому лидеру, поскольку первый не хочет заканчивать войну.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по результатам форума "Украина. Год 2024".

"У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю. Он мне не позвонит, он не хочет заканчивать эту войну. На сегодня это так", - заявил он.

Переговоры с Россией

В декабре прошлого года американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.

В публикации говорилось, что по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее - осенью 2022 года.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в частности, по теме переговоров.

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