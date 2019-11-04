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Зеленський схвалив ратифікацію податкової угоди з США

Новини » Політика     04.11.2019 - 14:48
Зеленський схвалив ратифікацію податкової угоди з США
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект необхідний для імплементації положень закону США FATCA

Глава держави Володимир Зеленський у понеділок, 4 листопада, підписав законопроект №0001 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA)". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

У пояснювальній записці зазначено, що 1 липня 2014 року набрав чинності закон США FАТСА, що містить вимоги до іноземних фінансових організацій, а саме: укладення спеціальної угоди з Податковою службою США (IRS); здійснення контролю за наявністю рахунків, відкритих платниками податків США в українських фінансових організаціях, і інформування про них Податкової служби США.

З метою імплементації положень FATCA уряди України та США 7 лютого 2017 року Києві підписали угоду для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунках".

Даний законопроект стверджує завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цієї угоди з США.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав законопроект і передав його на підпис главі держави.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада України 30 жовтня підтримала за основу та в цілому законопроект №0001.

Так, Кабмін 6 вересня схвалив законопроект про ратифікацію угоди між урядами України та США для застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунках" (FATCA) і пов'язані законопроекти.

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