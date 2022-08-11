Зеленський про обстріли ЗАЕС: Росія пробила дно в історії тероризму
Російська Федерація обстрілами території Запорізької атомної електростанції "пробила дно" у світовій історії тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
За його словами, світовій спільноті треба діяти набагато швидше і жорсткіше щодо Росії через ядерний шантаж.
"Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС - це один з найбільших злочинів держави-терориста. Росія ще раз пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз усьому світу і для висунення будь-яких умов", - зазначив Зеленський.
Він також підкреслив, що світ має вимагати, щоб російські окупанти покинули АЕС.
"Лише повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки всієї Європи", - додав президент.
Нагадаємо, сьогодні російські війська чотири рази вдарили по території ЗАЕС. Ситуація в районі атомної станції з кожним днем загострюється.
В ООН вже закликали припинити бойові дії та демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС. Сполучені Штати заявили про підтримку цієї ідеї.
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