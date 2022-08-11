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Зеленський про обстріли ЗАЕС: Росія пробила дно в історії тероризму

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 22:58
Зеленський про обстріли ЗАЕС: Росія пробила дно в історії тероризму Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація обстрілами території Запорізької атомної електростанції "пробила дно" у світовій історії тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

За його словами, світовій спільноті треба діяти набагато швидше і жорсткіше щодо Росії через ядерний шантаж.

"Те, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС - це один з найбільших злочинів держави-терориста. Росія ще раз пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше так очевидно не використовував атомну станцію для погроз усьому світу і для висунення будь-яких умов", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що світ має вимагати, щоб російські окупанти покинули АЕС.

"Лише повний відхід росіян з території Запорізької АЕС і відновлення повноцінного контролю України над ситуацією навколо станції гарантують відновлення атомної безпеки всієї Європи", - додав президент.

Нагадаємо, сьогодні російські війська чотири рази вдарили по території ЗАЕС. Ситуація в районі атомної станції з кожним днем загострюється.

В ООН вже закликали припинити бойові дії та демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС. Сполучені Штати заявили про підтримку цієї ідеї.

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