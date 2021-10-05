Зеленський назвав кількість шкіл і садочків, які вже відкрили за програмою "Велике будівництво"

З 2020 року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні побудували та реконструювали 215 шкіл та садочків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост Володимира Зеленського в Instagram .

"Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною у сучасному світі, має визнавати освіту та науку своїми дійсно стратегічними пріоритетними сферами. І в кожній з них держава має забезпечити кілька важливих, ключових умов", - заявив голова держави.

Він додав, що це, зокрема, створення сучасної інфраструктури з комфортними, сучасними та безбар’єрними освітніми просторами.