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Зеленський назвав кількість шкіл і садочків, які вже відкрили за програмою "Велике будівництво"

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 13:30
Зеленський назвав кількість шкіл і садочків, які вже відкрили за програмою "Велике будівництво" Фото: по всій Україні побудували і реконструювали 215 шкіл і дитсадків (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

З 2020 року в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" по всій Україні побудували та реконструювали 215 шкіл та садочків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост Володимира Зеленського в Instagram.

"Країна, яка прагне бути конкурентоспроможною у сучасному світі, має визнавати освіту та науку своїми дійсно стратегічними пріоритетними сферами. І в кожній з них держава має забезпечити кілька важливих, ключових умов", - заявив голова держави.

Зеленський назвав кількість шкіл і садочків, які вже відкрили за програмою &quot;Велике будівництво&quot;

Він додав, що це, зокрема, створення сучасної інфраструктури з комфортними, сучасними та безбар’єрними освітніми просторами.

Нагадаємо, будівництво та відновлення об'єктів соціальної інфраструктури є одним з пріоритетів програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Велике будівництво
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