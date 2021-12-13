Зеленський призначив послів на Мальті, Нідерландах і ще трьох країнах

Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України. Зокрема, в Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї та на Мальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Так, послом України в Сербії був призначений Володимир Толкач.

"Призначити Толкача Володимира Сергійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Республіці Сербія", - йдеться в указі №647/2021.

При цьому Максим Кононенко став послом у Нідерландах.

Водночас президент доручив послу в Італії Ярославу Мельнику очолити посольство на Мальті.

Крім того, Олександр Гаман був призначений послом у В'єтнамі.

"Призначити Гамана Олександра Віталійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Соціалістичній Республіці В'єтнам", - йдеться в указі №644/2021.

Також Катерина Зеленко очолила посольство в Брунеї Даруссаламі.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Сінгапур Зеленко Катерину Михайлівну Надзвичайним і Повноважним послом України в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом", - йдеться в указі №643/2021.