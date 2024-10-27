ua en ru
Вс, 27 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский в конце октября посетит Исландию

Украина, Воскресенье 27 октября 2024 19:14
UA EN RU
Зеленский в конце октября посетит Исландию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский в конце октября совершит поездку в Рейкьявик. Там он посетит заседание Нордического совета.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Х.

Премьер-министр Финляндии сообщил, что "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским на заседании Нордического совета в Рейкьявике. Однако он не уточнил, когда запланирована встреча.

Отметим, что Нордический совет проводит свою 76-ю сессию в Рейкьявике с 28 по 31 октября. Эта сессия является политическим саммитом стран Северной Европы.

Главной темой сессии этого года является Мир и безопасность в Арктике. В повестке дня также возможно обновление Хельсинкского соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Финляндия Исландия
NEWS
У Зеленского назвали условие для начала переговоров с Россией
У Зеленского назвали условие для начала переговоров с Россией
DAILY
Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа или Россия. Чего ждать от парламентских выборов в Грузии и возможна ли революция