Зеленський про напад на Беленюка: поліція має жорстко реагувати на такі випадки

Президент Володимир Зеленський відреагував на напад расистів на нардепа Жана Беленюка у Києві. Зеленський закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський зазначив, що будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі. "Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він - один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх", - наголосив він.