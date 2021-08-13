ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський про напад на Беленюка: поліція має жорстко реагувати на такі випадки

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 19:24
Зеленський про напад на Беленюка: поліція має жорстко реагувати на такі випадки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський відреагував на напад расистів на нардепа Жана Беленюка у Києві. Зеленський закликав поліцію жорстко реагувати на подібні випадки в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський зазначив, що будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі.

"Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він - один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Києва невідомі напали на Беленюка та викрикували расистські образи в його сторону. Поліція вже почала розслідування цього інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Київ Жан Беленюк
NEWS
У центрі Києва напали на нардепа Беленюка
У центрі Києва напали на нардепа Беленюка
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень