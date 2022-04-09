Зеленський: мішень Росії - весь "європейський проєкт"
Президент України Володимир Зеленський назвав головну мішень Росії у розв'язаній війні. За його словами, це весь "європейський проєкт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Підтримувати прагнення України до миру - це стратегія захисту для кожної цивілізованої держави. Тиснути на Росію якомога більше, щоб якомога швидше відновити мир. Мир і безпека", - сказав Зеленський.
За його словами, потрібно якнайшвидше повернути силу міжнародному праву і зупинити крах, який вдарить по всіх. Глава держави додав, що агресія Росії не мала на меті обмежитися тільки Україною.
"Весь" європейський проєкт "- ось мішень для РФ", - підкреслив Зеленський.
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