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Зеленський про конфлікти довкола Тайваня та Балкан: їх об’єднує один чинник

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Середа 03 серпня 2022 22:50
Зеленський про конфлікти довкола Тайваня та Балкан: їх об’єднує один чинник Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Конфліктні ситуації у світі, зокрема, на Балканах і Тайвані, виникають через неефективну архітектуру глобальної безпеки. Світ має випрацювати таку модель, яка б гарантувала, що жодна країна не проявить агресію проти іншої держави.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що наразі в інформаційному просторі багато повідомлень про конфліктні ситуації та загрози у світі.

"Спочатку - Балкани, потім - Тайвань, тепер може бути Кавказ... Усі ці ситуації здаються різними, хоча їх об’єднує один фактор, а саме: глобальна архітектура безпеки не спрацювала. Якби спрацювала, не було б усієї цієї конфліктності", - сказав Зеленський.

Він додав, що саме на питання безпеки Україна звертає свою увагу не тільки з початку повномасштабної російської агресії, а вже роками: "Відтоді, як Росія проігнорувала міжнародне право повністю, інтереси людяності як такої повністю".

Президент зазначив, що 2014 рік став поворотним моментом.

"Тоді в цілком очевидних ситуаціях з Кримом, Донбасом, зі збитим малайзійським "Боїнгом" Росія уникнула негайної і відчутної відповідальності - зберегла бізнесові і політичні зв'язки зі світом. І тепер багато хто у глобальних відносинах вірить, що і йому це вдасться", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українці зараз об'єднали увесь вільний світ - не лише навколо своєї боротьби за свободу, а навколо розуміння, наскільки крихкою є свобода кожного народу в Європі та в інших країнах світу.

"Цю крихкість можна захистити тільки спількими діями, і щоб це працювало у довгостроковій перспективі має бути ефективна архітектура глобальної безпеки, яка гарантує, що жодна держава ніколи більше не зможе вдаватись до терору проти іншої держави. На системному рівні, на рівні глобальних інституцій - саме для цього ми зараз працюємо. І Українська держава, і всі наші партнери", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Китай погрожуває США і проводить військові навчання через візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Окрім цього, Китай у навчаннях навколо Тайваню збирається задіяти ракети, що здатні нести термоядерний заряд.

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Володимир Зеленський
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