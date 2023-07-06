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Зеленский о коллаборантах: придется отвечать, приговоры должны быть

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Четверг 06 июля 2023 14:19
Зеленский о коллаборантах: придется отвечать, приговоры должны быть Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Все, кто воевал против Украины и участвовал в убийстве людей, должны понести справедливое наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского CNN.

Он отметил, что после окончания войны обществу будет сложнее всего.

"Для всего нужно время. Иногда время лечит. Справедливость очень лечит. Приговоры должны быть. Люди должны знать, что если ты был убийцей и воевал против Украины - тебе будет приговор и здесь, чтобы не было, даже если тебя заставляли убивать украинцев - тебе придется отвечать. Никто не простит, и ты не объяснишь это", - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что есть и те украинцы, которые находятся в оккупации, но не воюют на стороне врага.

Он добавил, что в любом случае время и наши правоохранительные органы ответят на все вопросы. Так, например, МВД уже сейчас разрабатывает платформу безопасности для временно оккупированных территорий.

Украинцы в оккупации

Мирные жители, которые остались в оккупированных населенных пунктах, в большинстве своем не поддерживают российских захватчиков, сопротивляются им и активно поддерживают украинскую сторону.

В частности, активное население помогает украинским военным с нанесением ударов по скоплениям российских военных, их технике и складам боеприпасов.

Однако есть и те, кто перешел на сторону оккупантов. Они могут сообщать россиянам о перемещении украинских войск и техники, корректировать ракетные удары или сдавать адреса украинских партизан.

Зеленский отмечал, что все, кто помогает россиянам уничтожать жизнь, заслуживает на максимальное наказание, и должен отвечать всем международным сообществом.

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колаборант Владимир Зеленский
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