Зеленский о коллаборантах: придется отвечать, приговоры должны быть

Все, кто воевал против Украины и участвовал в убийстве людей, должны понести справедливое наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского CNN .

Он отметил, что после окончания войны обществу будет сложнее всего.

"Для всего нужно время. Иногда время лечит. Справедливость очень лечит. Приговоры должны быть. Люди должны знать, что если ты был убийцей и воевал против Украины - тебе будет приговор и здесь, чтобы не было, даже если тебя заставляли убивать украинцев - тебе придется отвечать. Никто не простит, и ты не объяснишь это", - сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что есть и те украинцы, которые находятся в оккупации, но не воюют на стороне врага.

Он добавил, что в любом случае время и наши правоохранительные органы ответят на все вопросы. Так, например, МВД уже сейчас разрабатывает платформу безопасности для временно оккупированных территорий.

Украинцы в оккупации

Мирные жители, которые остались в оккупированных населенных пунктах, в большинстве своем не поддерживают российских захватчиков, сопротивляются им и активно поддерживают украинскую сторону.

В частности, активное население помогает украинским военным с нанесением ударов по скоплениям российских военных, их технике и складам боеприпасов.

Однако есть и те, кто перешел на сторону оккупантов. Они могут сообщать россиянам о перемещении украинских войск и техники, корректировать ракетные удары или сдавать адреса украинских партизан.

Зеленский отмечал, что все, кто помогает россиянам уничтожать жизнь, заслуживает на максимальное наказание, и должен отвечать всем международным сообществом.

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