Зеленський не виключив відставку Тарана та Хомчака
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський не виключає відставки міністра оборони України Андрія Тарана та головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. За його словами, потрібна стабільна ситуація в армії та Міноборони.
Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".
Президент зазначив, що наразі Хомчак та Таран працюють над виправленням своїх помилок.
"У нас іде війна і нам потрібна стабільна ситуація що в армії, що в Міністерстві оборони. Є помилки, і вони (Таран та Хомчак - ред.) їх виправляють. Якщо вони всі не виправлять, буде інша бесіда. Реформа іде від початку війни і не зупиняється, треба робити різкі кроки", - сказав Зеленський.