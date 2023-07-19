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Зеленский анонсировал новый саммит Крымской платформы

Новина українською →
Украина, Среда 19 июля 2023 21:19
Зеленский анонсировал новый саммит Крымской платформы Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина активно готовится к проведению саммита Крымской платформы уровня лидеров государств и парламентского уровня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Уже активно готовимся к международным мероприятиям, которые запланированы на август и сентябрь", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что он провел сегодня большое совещание по подготовке саммита Крымской платформы уровня лидеров государств и парламентского уровня.

"Точно знаем, что саммит будет содержательным и Крым станет еще ближе к возвращению в свободный мир, еще ближе к освобождению от оккупации. Вся украинская земля и все украинские люди должны быть свободными", - добавил президент.

Саммит Крымской платформы

Крымская платформа была создана с целью консолидации международных усилий для деоккупации Крыма, защиты прав и свобод населения полуострова, а также для усиления безопасности в Европе и на глобальном уровне.

Первый саммит платформы состоялся в 2021 году в Киеве и был приурочен к 30-й годовщине независимости Украины. Его участники приняли декларацию, в которой осудили нарушения прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, препятствование судоходству через Керченский пролив, изменение демографической структуры полуострова путем переселения граждан РФ в Крым.

В прошлом году мероприятие объединило более 60 участников из разных стран, но в условиях войны в Украине они собирались онлайн. Тогда президент Зеленский говорил, что Украина будет самостоятельно решать, по какому пути будет возвращать Крым, который в 2014 году захватила Российская Федерация.

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