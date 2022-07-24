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Зеленський анонсував візити західних партнерів і просування на фронті

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Київ, Неділя 24 липня 2022 22:00
Зеленський анонсував візити західних партнерів і просування на фронті Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Наступного тижня очікуються візити західних партнерів до України. А також просування Збройних сил на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Цього тижня будуть важливі візити наших партнерів, будуть важливі переговори, а найголовніше - буде подальше просування українських позицій. На фронті, в дипломатії та економіці", - зазначив він.

Крім того, за його словами, 28 липня вперше відзначатиметься День Української Державності.

"Під час такої жорстокої війни, на шостому місяці. Після восьми років війни на Донбасі. Але відзначимо. Всупереч усьому. Бо українців не зламати", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський говорив, що Збройні сили України крок за кроком просуваються в Херсонській області.

До цього він підкреслив, що виступає проти заморожування військового конфлікту з Росією.

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Володимир Зеленський
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