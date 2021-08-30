Зеленський анонсував посилення автомобільного і залізничного сполучення з Молдовою

Під час офіційного візиту до Кишинева президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна відкрита до поглиблення відносин з Молдовою. Уряд працює над рішеннями, які дадуть поштовх для посилення обох країн, зокрема через інфраструктурні проєкти програми президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова в Facebook.

Цього року в рамках “Великого будівництва” відновили 116 км траси Р-08 Немирів-Ямпіль, яка є основною складовою шляху з Києва до Кишинева. Наразі тривають підготовчі роботи до зведення нового міжнародного мосту через річку Дністер на Вінниччині в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

"Україна бере на себе всі фінансові зобов’язання щодо будівництва мосту. Спільними зусиллями маємо забезпечити логістику до будівельного майданчику, безпеку усіх процесів. Це буде найшвидший та найкомфортніший шлях між двома столицями - минаючи Придністров’я", - заявив Олександр Кубраков.

Зараз Україну та Молдову сполучає лише 1 міст у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

Іншим пріоритетом є відновлення залізничного між Україною та Молдовою після пандемії коронавірусу.

За словами Олександра Кубракова, в 2019 році залізницею подорожувало близько 90 тис. пасажирів. За 2019 рік кількість пасажирів виросла на 30%. Найпопулярнішим був рейс "Кишинів - Одеса". Із розпалом пандемії сполучення було зупинено.

Відтепер потяг "Кишинів - Одеса" курсуватиме щоденно. Пасажири можуть зранку виїхати з Кишинева (07:09) та ще до обіду (10:55) бути в Одесі. Зворотній рейс - ввечері (18:36 – 22:33). Наступний пріоритетний напрям – "Київ-Кишинів".

"Опрацьовуємо також можливості посилення співпраці у морському, річковому та авіаційному транспорті. Якщо “Велике будівництво” всередині країни - для цілісності та єдності України, то масштабні інфраструктурні проєкти з дружніми сусідніми країнами - це наша інвестиція у безпеку та добробут в регіоні", - додав міністр інфраструктури.