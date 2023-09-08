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"Зеленая" энергетика помогает Украине зарабатывать на экспорте электроэнергии в ЕС, - Герус

Пятница 08 сентября 2023 20:15
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"Зеленая" энергетика помогает Украине зарабатывать на экспорте электроэнергии в ЕС, - Герус Фото: Андрей Герус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украина в сентябре возобновила активный экспорт электроэнергии в ЕС благодаря сезону низкого потребления электроэнергии внутри страны при одновременной активной работе атомных и станций возобновляемой энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Геруса.

"Основные излишки электроэнергии создаются генерацией АЭС+ВЭС (ночные часы) и АЭС+СЭС (дневные часы), поэтому экспорт не оказывает негативного влияния на накопление угля и газа", - заявил Герус.

Он пояснил, что сентябрь традиционно "низкий" сезон для энергетики, потому возникают благоприятные условия для экспорта электроэнергии.

"Погода достаточно комфортная, не включаются ни кондиционеры, ни отопление – в системе возникает профицит электроэнергии. В эти дни экспорта электроэнергии становится больше, чем импорта", - добавил нардеп.

Он уточнил, что 7 сентября экспорт электроэнергии в Молдову длился все ночные часы суток (1805 МВт-час), а экспорт электроэнергии в Словакию происходил все сутки (4664 МВт-час).

Напомним, в прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в ЕС в течение июня - октября и заработала на этом около $590 млн.

В то же время уровень расчетов за зеленую электроэнергию с начала 2023 года составляет всего 52%.

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Андрей Герус
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