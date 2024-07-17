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Сборная Украины во второй раз победила в баскетбольном Кубке Джонса

Тайбэй, Среда 17 июля 2024 12:22
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Сборная Украины во второй раз победила в баскетбольном Кубке Джонса Фото: "Сине-желтые" разобрались с японской молодежкой (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по баскетболу обыграла сборную Японии U-22 на товарищеском турнире Кубок Уильяма Джонса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Уильяма Джонса

Украина – Япония U-22 – 63:47 (12:10, 16:18, 14:10, 21:9)

Наставник "сине-желтых" Виталий Степановский задействовал экспериментальный состав. Этот подход, однако, не помешал украинским баскетболистам контролировать матч. Решающим стал отрезок после большого перерыва.

На рубеже третьей и финальной четвертей сборная Украины выдала доминантный отрезок. Эта вспышка национальной команды гарантировала безопасную концовку встречи с комфортным гандикапом. Финальное преимущество составило 16 пунктов.

Самым результативным в составе "сине-желтых" стал Анатолий Шундель (11 очков). Еще десяток пунктов в копилку команды Степановского добавил Вадим Козак, а Алексей Соловьев и Ростислав Новицкий набрали по 8 очков. Последний еще и оформил 10 подборов.

В четверг, 18 июля, сборная Украины проведет пятый поединок на турнире. Соперником "сине-желтых" станет одна из сборных Тайваня. Украинские баскетболисты одержали две победы в Тайбэе. Перед успехом с японской молодежкой подопечные Степановского разобрались с австралийскими "Гардианс".

К слову, накануне сборная Украины U-20 обыграла Венгрию на Евробаскете.

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