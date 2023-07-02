Сборная Украины U-21 на Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч 1/4 финала против Франции

В четвертьфинальном поединке чемпионата Европы 2023 года молодежная сборная Украины встретится со сверстниками из Франции.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах и прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч Франция U-21 – Украина U-21 состоится 2 июля в румынском Клуже. Поединок примет стадион "Клуж Арена". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Франция U-21 – Украина U-21

Болельщики получат доступ к бесплатной трансляции. Официальный транслятор турнира – "Суспильне" . В цифровом вещании T2 поединки "сине-желтых" покажут региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.).

Матч украинской команды против "трехцветных" также покажут на платформе "Суспильне Спорт" и YouTube-канале "Суспильне Спорт". Кроме того, аудиотрансляцию можно будет прослушать на "Радио Проминь". Предматчевая студия начнется в 21:30.

Прогноз букмекеров на матч Франция U-21 – Украина U-21

Для специалистов австрийской конторы Bwin безусловным фаворитом противостояния стали французы. На победу галлов принимают ставки со скромным коэффициентом 1,63. Вероятность победы Украины U-21 оценили баллом 5,25. Даже ничья гораздо более вероятна – кэф 3,80.

Любители острых ощущений могут заложиться на нулевую ничью в основное время. Коэффициент на такой итог достаточно перспективен – 9,75. Любители же открытого футбола рассмотрят вариант с голами обеих команд в каждом из таймов с кэфом 14,50.

Чуть ниже цифры предложили британцы из William Hill. Коэффициент на победу сборной Франции U-21 составил 1,50. Тем временем на победу "сине-желтой" молодежки принимают ставки с баллом 5,00. В свою очередь на ничью можно поставить с кэфом 3,75.

Персональные фанаты Даниила Сикана изучают вероятность того, что гол их любимца будет первым либо последним во встрече с одинаковым коэффициентом 8,50. На победу украинской команды в послематчевой серии пенальти выставили бал 13,00.

Ориентировочные составы на матч Франция U-21 – Украина U-21

Франция U-21: Шевалье – Калюлю, Баде, Лукеба, Нкунку – Ле Фе, Какере, К. Тюрам – Шерки – Баркола, Гуири

Украина U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко – Бондаренко, Бражко, Судаков – Кащук, Сикан, Брагару

Победитель встречи пополнит ряды полуфиналистов турнира. Накануне к этой стадии соревнований добрались сборные Израиля и Испании, выбившие грузин и швейцарцев соответственно. Третьего финалиста в воскресенье определят молодежки Англии и Португалии. Если англичане выйдут в 1/2 финала, то у сборной Украины U-21 будет шанс попасть на Олимпийские игры даже в случае поражения от французов.