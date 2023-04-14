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Сборная Украины проиграла Чехии первый матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг

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Анталья, Пятница 14 апреля 2023 12:51
Сборная Украины проиграла Чехии первый матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг Фото: Марта Костюк не справилась с вызовом Маркеты Вондроушовой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

На старте квалификации самых престижных командных соревнований в женском теннисе украинка Марта Костюк уступила оппонентке из Чехии Маркете Вондроушовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация

Костюк – Вондроушова – 0:2 (2:6, 1:6)

Фундамент предстоящей победы чешка заложила в первом гейме. Она сразу же начала с брейка. Костюк пыталась вернуться в игру, но после набранного пункта на собственной подаче проиграла еще один гейм, хотя и дважды отыграла брейк-пойнт.

Удачная игра Вондроушовой на своей подаче не позволила украинке набрать более двух пунктов в течение сета. В свою очередь вторая партия обернулась полным фиаско украинской теннисистки. Молодая киевлянка сложила оружие за 34 минуты, выиграв всего один гейм.

23-летняя чешская теннисистка в этот раз оформила три брейка. Еще трижды она победила на собственной подаче и вывела сборную Чехии вперед в противостоянии, реализовав матч-пойнт со второй попытки.

Вскоре другая украинка – Катарина Завацкая – попытается отыграться в поединке против Барборы Крейчиковой. На субботу же запланирован матч в парном разряде. Даяна Ястремская в дуэте с Людмилой Киченок постараются сломить сопротивление Каролины Муховой и Линды Носковой.

К слову, накануне Свитолина вылетела во втором раунде грунтового турнира в Кьяссо.

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