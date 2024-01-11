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Сборная Бразилии получила нового тренера: он работал только с клубами

Рио-де-Жанейро, Четверг 11 января 2024 11:59
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Сборная Бразилии получила нового тренера: он работал только с клубами Фото: Доривал Жуниор будет задавать курс пентакампеонов (facebook.com/saopaulofc)
Автор: Антон Федорцив

Бразильская конфедерация футбола назначила бывшего наставника "Сан-Паулу" Доривала Жуниора главным тренером национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

61-летний специалист попросил бразильский гранд о расторжении контракта сразу же после получения предложения от БКФ. Он будет работать со сборной в квалификации к ЧМ-2026.

Жуниор заменил в должности Фернандо Диниза, который был в. о. наставника "селесао" на протяжении последних полугода. Именно с ним во главе Бразилия стартовала в отборе на Мундиаль. Сначала пентакампеоны одержали две победы, а затем сенсационно сыграли вничью с Венесуэлой и трижды подряд проиграли.

В новой должности Жуниор начнет работу с двух спаррингов. В марте бразильцы встретятся со сборной Англии, а в июне будут противостоять Мексике. В свою очередь в конце июня сборная Бразилии стартует на Копа Америка.

Кто такой Доривал Жуниор

Уроженец штата Сан-Паулу, выступал на позиции полузащитника. Больше всего поединков провел за "Палмейрас", но значимых трофеев не завоевал.

Карьеру тренера начал в 2002 году с родной "Ферровиарии". За два десятилетия сменил более десятка команд. Завоевал титулы штатов Санта-Катарина, Пернамбуку, Паулиста, Гаушу, Парана. Во главе "Интернасьоналя" выиграл Рекопу Южной Америки, а из "Фламенго" – Кубок Бразилии и Копа Либертадорес. В прошлом году завоевал еще один национальный кубок с "Сан-Паулу".

Племянник легенды "Палмейраса" Дуду. Осенью 2019-го одолел рак простаты.

К слову, ранее легендарный тренер Загалло скончался в 92 года.

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