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Увеличение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на продукцию, - ассоциация

Пятница 27 декабря 2024 17:17
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Увеличение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на продукцию, - ассоциация Фото: увеличение тарифа на транспортировку газа приведет к росту цен на продукцию (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В случае увеличения тарифа "Оператора газотранспортной системы Украины" на транспортировку газа промышленность будет вынуждена повысить стоимость своей продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

"Увеличение тарифов, оно в первую очередь повлияет на стоимость газа в коммерческом сегменте, то есть для промышленности. Промышленность будет вынуждена повышать стоимость своей продукции, которую она производит, которую в том числе покупается бытовыми потребителями, то есть населением Украины", - сказал он, комментируя возможное увеличение тарифа на транспортировку газа в почти 5 раз.

Петренко подчеркнул, что это, соответственно, повысит инфляцию. В то же время с учетом действующего моратория на повышение тарифов для населения, люди не почувствуют этих тарифов в платежках за газ.

Ранее в Федерации работодателей Украины заявляли, что повышение тарифа на транспортировку газа, проект которого одобрила Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей.

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