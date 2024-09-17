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Увеличение армии является частью долгосрочной цели России, которая выходит за пределы войны в Украине, - ISW

Вторник 17 сентября 2024 07:01
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Увеличение армии является частью долгосрочной цели России, которая выходит за пределы войны в Украине, - ISW Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Усилия России по увеличению численности вооруженных сил являются частью долгосрочной цели РФ, выходящей за пределы войны против Украины. Эта цель направлена на увеличение численности и общего потенциала российской армии путем долгосрочных широкомасштабных реформ вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Эти реформы продолжаются с начала 2023 г. и включают восстановление Московского и Ленинградского военных округов и формирование новых армейских корпусов, общевойсковых армий, а также механизированных и воздушно-десантных дивизий.

По мере того, как российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии, их укомплектованность должна расти параллельно, по крайней мере, на бумаге, отмечают в ISW.

"Однако способность России должным образом провести эти реформы и интегрировать увеличение боевого персонала частично зависит от ее ведения войны в Украине, как ранее оценивал ISW", - говорится в отчете.

Среднесрочные и долгосрочные ограничения по формированию вооруженных сил и экономические ограничения будут продолжать ухудшать способность России поддерживать увеличение численности своих военных и надлежащим образом внедрять намеченные реформы, отметили в Институте.

Напомним, Путин своим указом распорядился увеличить штатную численность российской армии до 2 млн 389 тысяч человек. Численность военнослужащих вырастет до 1,5 млн человек.

По оценкам ISW, Путин не склонен объявлять новую волну мобилизации в РФ. Однако он не исключает такой возможности.

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