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Сохранилось несколько автомобилей: уникальный спортивный Mercedes-Benz продадут на аукционе

Четверг 28 ноября 2024 12:32
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Сохранилось несколько автомобилей: уникальный спортивный Mercedes-Benz продадут на аукционе Фото: уникальный спортивный Mercedes-Benz продадут на аукционе (RM Sotheby's)
Автор: Константин Широкун

С молотка пустят уникальный спортивный Mercedes-Benz средины прошлого века. Известно, что всего выпущено десять подобных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

На аукционе RM Sotheby's будет продан уникальный Mercedes-Benz W 196 R. Редкий автомобиль был выпущен в 1955 году и получил название Stromlinienwagen. Эксклюзивный автомобиль участвовал в гонках Формулы-1 в те времена, когда регламент соревнований позволял командам выставлять на заезды совершенно непохожие друг на друга модели. Этим и пользовались германские инженеры, построив десять спорткаров с открытым верхом и кузовом. Примерная стоимость модели составляет 55 млн долларов.

Сохранилось несколько автомобилей: уникальный спортивный Mercedes-Benz продадут на аукционе

Mercedes-Benz Stromlinienwagen дебютировал на Гран-при Буэнос-Айреса в январе 1955 года. В том же сезоне болид продемонстрировал лучшее время круга на Гран-при Италии. Всего же необычный спорткар дважды побеждал в этом сезоне. После соревнований Mercedes-Benz решил сберечь все десять построенных болидов. Однако через несколько лет четыре модели продали разным организациям.

Представленный экземпляр стал частью экспозиции музея Indianapolis Motor Speedway Museum. За прошедшие годы специалисты дважды полностью перекрашивали кузов автомобиля. Этот спорткар станет первым W 196 R, который сможет приобрести частное лицо.

Сохранилось несколько автомобилей: уникальный спортивный Mercedes-Benz продадут на аукционе

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