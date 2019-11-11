ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заяви про реприватизацію "Укртелекому" не мають реальних юридичних підстав, - експерт

Новини » Економіка     11.11.2019 - 16:14
Заяви про реприватизацію "Укртелекому" не мають реальних юридичних підстав, - експерт
Ілюстративне фото (facebook.com pr ukrtelecom)

Юрист прокоментувала спробу повернути в держвласність "Укртелеком"

Спроба повернути в держвласність телекомунікаційну компанію "Укртелеком" викликана політичною доцільністю. Таку думку висловила юрист Ганна Винниченко у своїй статті "Приватна власність".

Автор матеріалу зазначає, що порушення приватизаційного договору, а саме — невиконання двох з 50 його умов, стало лише формальним приводом для ініціювання питання про повернення ПАТ "Укртелеком" в держвласність за позовом Фонду державного майна України в травні 2017 року.

"Спочатку суди першої та апеляційної інстанцій повністю задовольнили позов ФДМУ і постановили розірвати договір. Верховний суд (ВС) не погодився з їх висновками і повернув справу на новий розгляд. А коли на новому розгляді вони повністю відмовили в задоволенні позову, ВС і з цим не погодився і знову повернув справу на новий розгляд", - повідомляється в матеріалі.

На думку автора, прагнення повернути "Укртелеком" в держвласність продиктоване політичною доцільністю, а не реальними юридичними підставами.

"Яким має бути рішення по цій справі — питання риторичне. І поки на нього немає правової відповіді, все більше здається, що гучна реприватизація ПАТ "Укртелеком" обґрунтована швидше міркуваннями "політичної доцільності", ніж реальними юридичними підставами — істотними порушеннями договору з боку інвестора", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, найбільш вдалими операціями в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода в 2005 році принесла до бюджету країни 24,2 млрд грн, друга – 10,6 млрд грн (2011 рік). Причому, при повторному продажу "Криворіжсталі" вдалося виручити в п'ять разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.

Раніше політолог Костянтин Бондаренко висловив думку, що реприватизація підірве довіру іноземних інвесторів до України і стане сигналом непрогнозованості правил гри в країні.

Економіст Андрій Новак підкреслив відсутність на сьогодні підстав для впровадження механізму реприватизації в Україні. На його думку, реприватизація стане сигналом світові, що наша країна так і не стала цивілізованою державою.

"Центренерго" одною з перших віддадуть на приватизацію, - Гончарук Комітет ВР попросить розширити перелік держпідприємств, що не підлягають приватизації
Новини України Укртелекомприватизация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся