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Завтра в Україні очікуються дощі

Новини » Суспільство    28.09.2019 - 16:44
Завтра в Україні очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура завтра підніметься до +19 градусів

Погода в Україні 29 вересня буде дощовою в основному у всіх областях, температура очікується до +19. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, 29 вересня майже у всіх областях дощі, лише у східних областях вночі без опадів. У західних областях буде мінлива хмарність. Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Температура вночі від +8 до +13, вдень від +14 до +19, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті від +20 до +24.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що погода в Україні на вихідних різко зміниться, в суботу потеплішає, а в неділю температура повітря знову впаде. 28 вересня у західних областях, крім Чернівецької, в суботу очікуються дощі. Температура повітря вдень там буде коливатися від +17 до +20, в Івано-Франківській області - +20+22. Вночі на заході температура повітря очікується +6+10.

На півночі, а саме в Чернігівській, а також у Київській і Житомирській областях також дощі. Температура повітря вдень на півночі досягне +15+17, вночі очікується +6+8.

Додамо, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що в суботу і неділю стане ще тепліше - від +18 до +20 градусів тепла. Дощі в п'ятницю і суботу малоймовірні, а в неділю очікуються опади, але погода буде теплою.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що в кінці вересня - початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а тільки на сході та півдні України.

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