Завтра відбудеться засідання суду у справі Червоненка проти Сироїд

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Сума позову становить 1 млн гривень

У Шевченківському районному суді Києва 22 травня відбудеться судове засідання за позовом екс-міністра транспорту Євгена Червоненка проти віце-спікера Оксани Сыроид. Сума позову становить 1 млн гривень, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

У разі своєї перемоги Червоненко планує перерахувати гроші в Охматдит. Судовий позов про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди був поданий Червоненком ще в 2018 році, однак Сироїд на засідання суду не прийшла.

Конфлікт між політиками виник в 2018 році, коли під час телевізійного ефіру на каналі "112-Україна", де Сироїд і Червоненко обговорювали можливі перспективи впровадження проекту Hyperloop в Україні. Червоненко, який працював міністром транспорту в уряді Тимошенко в 2005 році, досить критично відгукнувся про доцільність такого транспорту в Україні та розкритикував роботу міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Сироїд з жорсткою критикою Омеляна не погодилася і заявила: «У країні був би Hyperloop, якщо б не було таких корумпованих міністрів як Червоненко». Так само, в досить різкій формі, віце-спікер заявила, що Червоненко, перебуваючи на посаді міністра транспорту передав структурам бізнесмена Ріната Ахметова якісь 20 тис. залізничних вагонів.

Червоненко був вкрай обурений заявами Сироїд, класифікував їх як наклеп, і заявив, що в будь-якій цивілізованій країні подібні висловлювання вищого державного чиновника розглядалися б у суді. Червоненко нагадав, що за 8 місяців його роботи в Міністерстві транспорту, надходження в державний бюджет вперше зросли на 312%, була добудована частина дороги Одеса-Київ, а транзит по СНД був близько 5 мільярдів доларів.

За словами Червоненка, Сыроид прийшла на інтерв'ю не підготовленою і не володіла «матчастиною», оскільки саме він почав кампанію з повернення вагонів, переданих в часи Януковича структурам Ахметова і Кірпи. Всього «Укрзалізниці» під час роботи Червоненка міністром транспорту було повернуто понад 37 тисяч вагонів.

Через кілька днів після телевізійного ефіру, екс-міністр транспорту подав позов на Оксану Сироїд на суму 1 млн гривень. У прес-службі Червоненка заявили, що Сироїд не з'явилася на засідання суду і "всіляко перешкоджала справі".

Чергове засідання суду відбудеться 22 травня о 14.30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, за адресою вул. Дегтярівська, 31-а. Суддя – Притула Н.Г.

Примітно, що Червоненко зобов'язався у разі задоволення позову, передати відсуджені 1 млн гривень відділенню онкологічного центру Охматдит.