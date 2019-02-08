Завтра в Києві очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Завтра в Києві також буде мінлива хмарність

У Києві завтра, 9 лютого, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними синоптиків, у суботу також буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м / с. Температура вночі від -7 до -9 градусів, вдень близько 0.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, у всіх областях України завтра, 9 лютого, без опадів. За інформацією синоптиків, на дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -6 до -11 градусів, вдень від -2 до +3. У більшості південних та західних областей вночі 0 до -5, вдень від +1 до +6.

У Києві сьогодні вранці, 8 лютого, місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця. За даними Українського гідрометцентру, в столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температура вдень близько 0.