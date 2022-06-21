ru ua
Вт, 21 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Заводи ММКІ і "Азовсталь" закликали партнерів не купувати крадений метал

Новость на русском →
Вівторок 21 червня 2022 16:03
Заводи ММКІ і "Азовсталь" закликали партнерів не купувати крадений метал Фото: заводи ММКІ і "Азовсталь" закликали партнерів не купувати крадений метал (t me)
Автор: Артем Горовенко

Металургійні заводи ММКІ та "Азовсталь", розташовані в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі, звернулися до міжнародних партнерів і компаній-операторів морських портів із закликом не купувати вкрадену окупантами металургійну продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листи заводів, які опинилися в розпорядженні редакції.

Як сказано в листі, через військову агресію Росії в Україні компанія "Метінвест" не має можливості експортувати металургійну продукцію, яка знаходилася в Маріупольському порту, легальним покупцям з різних країн, включаючи Іспанію, Італію, Бельгію, Грецію, Португалію, Туреччину, Ірак і Єгипет.

"За даними відкритих джерел, російська компанія" Рфка-Море "у співпраці з російськими представниками приступила до завантаження судна "ПМ-3" нашою металургійною продукцією. Ми заявляємо: ця компанія, а також будь-які інші компанії, які зараз мають справу з нашою продукцією в Маріупольському порту, ніколи не були уповноважені нашою компанією будь-яким чином здійснювати будь-які дії, пов'язані з нашою продукцією. Таким чином, велика ймовірність крадіжки і контрабанди нашої металургійної продукції", - підкреслюється в листі.

Незаконні дії по захопленню і відновленню роботи Маріупольського порту свідчать, що вкрадена Металургійна продукція може бути незаконно вивезена і запропонована для продажу можливим покупцям, вказують в компанії "Метінвест."

"Згідно з міжнародним і українським законодавством, вищевказані дії, в тому числі збройне захоплення торгових суден і нашої продукції, мають всі ознаки злочинів - бандитизму і грабежу. Ми зробимо всі можливі юридичні зусилля, щоб притягнути до відповідальності всіх злочинців і їх спільників, і повернути продукцію законним власникам. Тому ми просимо вас внести свій внесок у захист прав на вкрадені продукти", - підкреслюють в компанії.

Підприємства звернулися до всіх своїх партнерів з проханням ретельно аналізувати кожну угоду по металургійним продуктам сумнівного походження. Особливу увагу просять звернути на продукцію, яка походить з тимчасово окупованих українських міст - Маріуполя, Херсона та/або Севастополя, або привезена з російських міст Таганрог, Туапсе, Ростов-на-Дону, Новоросійськ, звідки раніше не поставлялася.

"Також просимо ретельно перевіряти сертифікати походження та товаросупровідні документи металургійної продукції, яка походить з тимчасово окупованих українських міст Маріуполя, Херсона та/або Севастополя. У разі виникнення підозр - відхилити угоди і/або домовленості з російськими компаніями або пов'язані з постачанням металургійної продукції, і повідомити нас про комерційні пропозиції", - резюмується в листі.

Як відомо, раніше ММКІ та Азовсталь звернулися в офіс генерального прокурора з проханням порушити кримінальне провадження за фактом крадіжки металопродукції з Маріупольського порту.

Нагадаємо, російські війська вивозять зерно і металопродукцію, вкрадену на тимчасово окупованих територіях України. Факти грабежу вони показують у федеральних новинах: так, нещодавно в сюжеті на російському ТБ показали, як вантажать крадений метал на судно РМ-3, яке згодом відбуло в Ростов.

Своєю чергою в компанії "Метінвест" заявили, що можуть відстежити кожен лист металу, вкрадений російським агресором, і всіх причетних до грабежу чекає міжнародний трибунал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовсталь ММК имени Ильича
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ближче до світла. Як вивести економіку України з тіні в умовах війни