На заводі "Укртатнафти" через аварію загорілися нафтопродукти
На нафтопереробному заводі "Укртатнафти" в Кременчуці сталася аварія. Через розгерметизацію печі стався витік нафтопродуктів, а в самій печі виникла пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що об 11:25 на Кременчуцькому НПЗ внаслідок розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів без подальшого горіння. Але всередині печі підігріву сталося загоряння нафтопродуктів.
"Жертв і постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі. Для охолодження печі від ДСНС залучено 32 людини та 7 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на металургійному заводі в Дніпрі. Там загорілися електричні кабелі, гасіння яких зайняло більше години.