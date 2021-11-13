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На заводі "Укртатнафти" через аварію загорілися нафтопродукти

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Кременчук, Субота 13 листопада 2021 12:28
На заводі "Укртатнафти" через аварію загорілися нафтопродукти Фото: пожежа на Кременчуцькому НПЗ (dsns.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

На нафтопереробному заводі "Укртатнафти" в Кременчуці сталася аварія. Через розгерметизацію печі стався витік нафтопродуктів, а в самій печі виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що об 11:25 на Кременчуцькому НПЗ внаслідок розгерметизації засувки печі підігріву нафтопродуктів стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів без подальшого горіння. Але всередині печі підігріву сталося загоряння нафтопродуктів.

"Жертв і постраждалих немає. Підприємство працює в штатному режимі. Для охолодження печі від ДСНС залучено 32 людини та 7 одиниць техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пожежу на металургійному заводі в Дніпрі. Там загорілися електричні кабелі, гасіння яких зайняло більше години.

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Кременчук Укртатнафта Пожежа Авария
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