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Завершено восстановление дома на улице Липкивского, куда попала российская ракета, - Кличко

Среда 18 декабря 2024 17:59
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Завершено восстановление дома на улице Липкивского, куда попала российская ракета, - Кличко Фото: завершено восстановление в доме на улице Липкивского, куда попала российская ракета (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Митрополита Липкивского, которая была частично разрушена во время ракетного удара, завершены восстановительные работы за счет города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"Завершили работы по восстановлению 25-этажки по ул. Митрополита Липкивского в Соломенском районе, в которую летом прошлого года попала российская ракета. Тогда погибли 5 жителей дома, 11 пострадали. Были повреждены квартиры на 10 этажах. С ноября прошлого года специалисты отстраивали поврежденные этажи и квартиры»" - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что за средства резервного фонда бюджета Киева были, в частности, восстановлены монолитные железобетонные конструкции каркаса здания, внутренние и внешние стены, перегородки. Также сделали отделку фасада, установили оконные и дверные блоки, заменили 3 лифта. В общей сложности отремонтировали 35 квартир. Выполнили работы по установке крыши, восстановили системы дымоудаления и вентиляции, электрические и сантехнические сети.

Всего город восстановил уже 22 жилых дома, поврежденных в результате российских обстрелов, сообщил Виталий Кличко.

"За почти 3 года в результате атак российских варваров в столице повреждено почти 2 000 объектов, из них - 1310 многоквартирных домов. За средства города полностью отстроили 22 из 36 наиболее поврежденных жилых домов. И жильцы уже вернулись в свои квартиры", - подчеркнул Кличко.

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Виталий Кличко
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