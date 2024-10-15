Завершена реконструкция новой амбулатории для жителей Осокорков, - Кличко

Завершена реконструкция амбулатории семейной медицины №2 в Дарницком районе Киева. Уже в ноябре новое современное медицинское учреждение откроется для посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"Город завершил реконструкцию амбулатории общей практики – семейной медицины №2 Дарницкого района столицы. Пациентов жилмассива Осокорки медучреждение будет принимать уже в ноябре. За смену - до 400 посетителей. Амбулатория будет обслуживать более 57 000 задекларированных пациентов, в том числе 10 700 детей", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что раньше здесь было одноэтажное здание площадью 200 м2. После реконструкции это – современное 5-этажное сооружение площадью более 4300 м2.

"В заведении будут работать 39 врачей из общего штата 100 человек. Есть две амбулатории общей практики, кабинеты лабораторных исследований и прививок, процедурные кабинеты, кабинет с отдельным входом для пациентов с признаками острой вирусной инфекции. Также комнаты матери и ребенка и учебный класс для отработки навыков оказания неотложной помощи. Здание является инклюзивным для маломобильных групп населения", - подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что амбулатория оснащена современным укрытием площадью 350 м2, которое может вместить до 250 человек.

"Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян надлежащим уровнем медуслуг, качественной медицинской помощью", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее Виталий Кличко посетил роддом в Святошинском районе столицы, в котором город установил солнечную электростанцию ​​мощностью 120 кВт для бесперебойной работы во время возможных отключений света.