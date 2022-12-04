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Благодаря запуску дополнительного энергоблока АЭС можно перейти к графикам отключений, - эксперт

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Воскресенье 04 декабря 2022 17:58
Благодаря запуску дополнительного энергоблока АЭС можно перейти к графикам отключений, - эксперт Фото: благодаря запуску дополнительного энергоблока АЭС есть возможность перейти к графикам отключений (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Благодаря усилиям энергетиков с понедельника энергетическая система Украины сможет перейти от аварийных отключений электроэнергии к стабилизационным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

Он отметил, что сегодня энергетикам удалось дополнительно запустить один энергоблок Хмельницкой АЭС мощностью 1 ГВт.

Они отремонтировали некоторые высоковольтные линии электропередачи и возобновили работу трансформаторов.

"Это позволит уже с завтрашнего дня, чтобы объединенная энергетическая система Украины работала и перешла из аварийных отключений к стабилизационным", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

23 ноября россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины.

По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому по всей стране действуют экстренные отключения электроэнергии.

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