Під завалами на "Азовсталі" можуть бути цивільні. Перевірити це немає змоги, - "Азов"

На території заводу "Азовсталь" у Маріуполі під завалами можуть ще залишатися цивільні. Однак бійці "Азову" поки не можуть це перевірити через постійні обстріли російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіцера розвідки управління полку "Азов" Іллю Самойленка під час прес-конференції.

"Під завалами на території "Азовсталі" можуть ще залишатися цивільні. У бійців через постійні бої немає змоги це перевірити - техніки, щоб їх розібрати завали, також немає", - сказав Самойленко.

Нагадаємо, за даними полку "Азовсталь", у Маріуполі російські окупанти вбили 25 тисяч людей. В основному, в результаті російської агресії, загинули цивільні.

Додамо, українські військові дали прес-конференцію із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Всі основні заяви бійців полку "Азов" зібрало РБК-Україна.

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