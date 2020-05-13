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Через затягнутий карантин Україна на межі економічної катастрофи, - Шахов

Новини » Політика     13.05.2020 - 17:39
Через затягнутий карантин Україна на межі економічної катастрофи, - Шахов
Фото: Сергій Шахов (facebook.com)

Нардеп пропонує тим українцям, які мають антитіла, дозволити повернутися до нормального життя

Карантинні обмеження потрібно скасовувати для всієї країни, а не вибірково. Про це заявив народний депутат Сергій Шахов під час брифінгу у Верховній раді, коментуючи рішення парламенту повернутися до роботи у звичайному режимі з 18 травня, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, через затягнутий карантин Україна нині стоїть перед обличчям економічної катастрофи.

"Наші співгромадяни втратили доходи, а дехто - робочі місця чи власну справу. Чому вся країна не може повернутися до роботи, чому не запускається транспорт? Бо це вигідно тим, хто закуповує засоби захисту, тести та ліки. Вони грабують країну. Кабмін має вгамуватися і почати працювати для людей", - заявив нардеп.

Народний депутат закликав звернути увагу на українських вчених, які вже розробили вітчизняні тест-системи на антитіла. До того ж, вони в 30 разів дешевші, аніж ті, що закуповуються закордоном, наголошує Шахов.

"Український тест вже довів свою ефективність. Бабуся моїх дітей здала кров на антитіла, тест виявився позитивним. Це свідчить про те, що вона перехворіла ще в лютому. І вона точно не їздила нікуди за кордон. Тобто, заразилася саме в Україні. Разом із бабусею ще до початку пандемії перехворіли мої діти", - зазначив Шахов.

Також нардеп пропонує тим українцям, які мають антитіла, дозволити повернутися до нормального життя.

"Саме через українські тести можна вивести державу в нормальне русло. Я переконаний, що більшість українців вже перехворіли на коронавірус. Цей тест повинен стати доступним для кожного. Отримавши позитивний результат про наявність антитіл, людина може вийти з карантину і повернутися до нормального життя, працювати й наповнювати бюджет, а це врятує нашу економіку", - додав Шахов.

Нагадаємо, раніше Сергій Шахов пропонував створити національну мережу банків крові з антитілами, яка буде застосовуватися для лікування важкохворих на коронавірусну хворобу.

Теги Новини України кризисШаховКоронавірус
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