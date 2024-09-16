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В центре Львова разгромили кофейню военного: что известно

Понедельник 16 сентября 2024 20:52
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В центре Львова разгромили кофейню военного: что известно Фото: шеврон Нацполиции (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Правоохранители задержали мужчину, который накануне разбил кофейню военнослужащего во Львове на улице Галицкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

Про нападение сообщил владелец заведения Лука Карпюк. Речь идет о кофейне Blackhoney.lviv.

Известно, что нападающий агрессивно крушил окна, повредил имущество заведения, а также высказывалось нецензурной бранью. Об этом очевидцы сообщили полиции.

Владелец кофейни отметил, что в результате нападения были разбиты почти все стеклянные витрины, практически вся посуда, уничтожено несколько единиц оборудования и инвентаря, повреждены светильники и некоторая мебель, уничтожено или теперь подлежит утилизации определенное количество товара.

«Первичная поверхностная оценка последствий позволяет мне сказать, что прямые убытки составили не менее полумиллиона гривен», - сообщил он.

Правоохранители, приехав на место происшествия, устными командами и искусными действиями вывели мужчину из помещения и задержали его.

В настоящее время установлено, что нападение совершил 28-летний гражданин.В центре Львова разгромили кофейню военного: что известно

Фото: нападение на кофейню во Львове (facebook.com lvivpolice)

Ранее мы рассказывали о нападении на эксвоеннослужащего в Смеле. 9 сентября в сеть попало видео очевидцев избиение мужчины группой лиц. Потерпевшим оказался Анатолий Гончаренко.

Подозреваемого будут содержать под стражей. Известно, что нападающему 28 лет.

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