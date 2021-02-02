Вирок Навальному: суд врахував час, проведений під арештом

Фото: Олексій Навальний (instagram.com yulia_navalnaya)

Симонівський суд Москви сьогодні відправив опозиціонера Олексія Навального на 3,5 роки до колонії загального режиму. Однак сидітиме він там менше, оскільки суд врахував час, проведений під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Настоящего времени".

Суддя Наталія Репнікова заявила, що рік, який Навальний провів під домашнім арештом у справі "Ів Роше", було враховано за формулою "один за один", тому у колонії загального режиму опозиціонер сидітиме 2,5 роки.

Суд вирішив, що Навальний порушував свої зобов'язання умовно засудженого, нагадавши про те, що опозиціонер повідомив правоохоронців про виписку з клініки "Шаріте" та проживання в готелі тільки через два місяці.

Водночас докази захисту Навального, пов'язані з рішенням Європейського суду з прав людини, російський суд назвав знайшов неспроможним.

Нагадаємо, Навального засудили після того, як він повернувся з Німеччини, де лікувався від наслідків отруєння бойовою отрутою. Причетними до отруєння опозиціонера вважають спецслужби Росії.

Як писало РБК-Україна, перед початком засідання у справі Навального голова Симонівського суду Москви подав у відставку. Російські ЗМІ писали, що відставка голови суду не пов'язана з Навальним.